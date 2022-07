Tennis, calendario Atp luglio 2022 dopo Wimbledon: date, appuntamenti, programma

Dopo le grandi emozioni di Wimbledon 2022, il circuito tennistico è pronto a nuove battaglie in questa seconda parte di stagione. Il terzo Slam dell'anno, l'unico sull'erba, ha visto la vittoria, per la prima volta in carriera di Elena Rybakina che in finale ha rimontato Ons Jabeur. Tra gli uomini si è imposto nuovamente Novak Djokovic, che per centrare il suo settimo Wimbledon, ha battuto in finale Nick Kyrgios.

Incoraggiante il torneo di Jannik Sinner, l’unico capace, nei quarti di finale, di portarsi in vantaggio di due set contro Djokovic. Matteo Berrettini, finalista lo scorso anno, uno dei grandi favoriti della vigilia dopo le affermazioni sull’erba di Stoccarda e al Queen’s, ha deciso di rinunciare a causa della positività al Covid-19.

Qui trovate le date dei tornei della seconda parte del mese di luglio, dopo Wimbledon 2022. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Stagione erba

11-17 luglio: Atp 250 Newport

Stagione terra rossa