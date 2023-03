Tennis, calendario Atp marzo 2023: date, appuntamenti e programma

Sarà un mese di marzo con due appuntamenti importantissimi per agli amanti del tennis. Dopo la conclusione, in questo weekend, dei tornei ad Acapulco, Dubai e Santiago, dalla prossima settimana si giocheranno i due Masters 1000, sul cemento, a Indian Wells e a Miami. Due competizioni che si disputano facendo i conti con un caldo estremo: chi nella storia le ha vinte entrambe ha realizzato il Sunshine Double.

Novak Djokovic attende una risposta sulla possibilità di entrare negli Usa. Al momento il divieto d'accesso ai non vaccinati nel Paese è in vigore fino all'11 maggio. Anche un anno fa era iscritto ma fu costretto a rinunciare. Resta fortemente in dubbio anche la presenza di Rafa Nadal che deve ancora recuperare dall'infortuni al secondo turno dell'Australian Open contro Mackenzie McDonald.

Il parterre dei giocatori per questi due tornei resta di livello assoluto. Gli italiani nel tabellone principale saranno cinque: Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego e Fognini.

Tennis, calendario Atp febbraio: gli eventi