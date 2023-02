Camila Giorgi vince il torneo di Merida: è il suo quarto titolo

Camila Giorgi ha trionfato al torneo di Merida Wta 250 in Messico. Vittoria in finale contro la numero 68 al mondo, la svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6 (7/3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per la tennista di Macerata è il quarto titolo in carriera, un successo molto importante che le permette di risalire fino al numero 46 del ranking Wta, tornando la numero 2 italiana.

Dopo aver vinto il primo set al tie-break, Giorgi ha subito il ritorno della svedese per 6-1 nella seconda frazione. Giorgi è poi riuscita a far valere la sua superiorità nel terzo set vinto per 6-2, mostrando il suo miglior tennis.