Camila Giorgi si ritira dal tennis: addio a sorpresa a 32 anni 

Camila Giorgi. Il nome della 32enne tennista di Macerata è nella lista pubblicata sul sito della International Tennis Integrity Agency, l’organizzazione responsabile della salvaguardia dell’integrità del tennis professionistico che prende nota dei nomi dei tennisti che si ritirano.

Giorgi ha lasciato senza fare nessun annuncio e nessun post social, giocando la sua ultima partita lo scorso 23 marzo, nel Wta di Miami, contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek 6-1 6-1.

L'ultima gioia della sua carriera è stato il trionfo al Mérida Open, in Messico, nel febbraio 2023. Nel 2021 vinse il Canada Open a Montreal, diventando la seconda italiana ad aggiudicarsi un torneo di categoria WTA 1000, dopo Flavia Pennetta nel 2014.

In carriera ha vinto 4 tornei del circuito maggiore tutti sulle superfici rapide ed è stata numero 1 d'Italia per 236 settimane e per cinque stagioni consecutive. Il suo miglior risultato nei tornei del Grande Slam sono i quarti di finale a Wimbledon nel 2018, gli ottavi di finale al Roland Garros 2022 e agli US Open 2013. Alle Olimpiadi a Tokyo 2020 ha raggiunto i quarti.

Camila Giorgi vanta, inoltre, la migliore percentuale di vittoria di sempre contro giocatrici top 10. Tra le sue vittime illustri ci sono le numero 1 al mondo Marija Šarapova, Viktoryja Azaranka, Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Karolína Plíšková, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka e le vincitrici di almeno un torneo del Grande Slam come Petra Kvitová, Francesca Schiavone, Marion Bartoli, Samantha Stosur, Flavia Pennetta, Sloane Stephens, Jeļena Ostapenko, Svetlana Kuznecova, Emma Raducanu, Bianca Andreescu e Coco Gauff.