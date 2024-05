Camila Giorgi, l'indiscrezione sul motivo del ritiro fa molto rumore: "Inseguita dal fisco, è fuggita negli Usa"

Il mistero Camila Giorgi si infittisce. Questa settimana, in modo decisamente improvviso e incomprensibile, era arrivata la notizia della fine della sua carriera.

Il nome della 32enne marchigiana è comparso, a sorpresa, nella lista dell'International Tennis Integrity Agency, l’organizzazione internazionale responsabile della salvaguardia dell’integrità del tennis professionistico che prende nota dei tennisti che si ritirano.

L'anomalia di un mancato annuncio via social aveva fatto inevitabilmente aumentare i rumours. Il Corriere della Sera aveva scritto che si sarebbe trasferita di gran fretta all'estero per problemi in Italia.

Inevitabile non pensare all'inchiesta per le false vaccinazioni anti-Covid con la procura di Vicenza che aveva chiesto il suo rinvio a giudizio, quello della cantante Madame e altre 19 persone che avrebbero ottenuto falsi Green pass.

Nelle ultime ore Il Corriere della Sera ha svelato che la tennista maceratese sarebbe ricercata dal fisco, la Guardia di Finanza l'avrebbe convocata lo scorso 13 aprile e non avrebbe al momento ricevuto nessuna risposta. Sembra quindi che si sia trasferita all'estero, negli Stati Uniti, proprio mentre sono in corso da parte del fisco accertamenti tributari su di lei e sui suoi famigliari. Secondo le indagini della Procura di Firenze non risulterebbero essere state presentate le dichiarazioni fiscali annuali.

La famiglia Giorgi ha una villa a Calenzano, vicino a Firenze, dove nel 2021 è stato lanciato il brand di moda della tennista, Giomila. Proprio in quell'abitazione, a giugno dello stesso anno, avvenne un furto notturno del valore di 80.000 euro, proprio mentre stavano dormendo tutti: la campionessa, il papà argentino Sergio, la mamma e suo fratello.