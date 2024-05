Camila Giorgi, è giallo sul ritiro: nessun messaggio sui social, all'estero per problemi in Italia?

Si infittisce il mistero sul ritiro di Camila Giorgi. Ieri, mercoledì 8 maggio, senza nessun annuncio si è appresa la notizia del suo ritiro. La nome della 32enne marchigiana è comparso, a sorpresa, nella lista dell'International Tennis Integrity Agency, l’organizzazione internazionale responsabile della salvaguardia dell’integrità del tennis professionistico che prende nota dei tennisti che si ritirano.

La sua ultima partita l'ha giocata lo scorso 23 marzo, nel Wta di Miami, contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek 6-1 6-1. A stupire, al momento, riguardo al ritiro di Camila Giorgi, confermato anche da fonti della Federtennis, sono le modalità.

Nessun annuncio via social, dove ha una platea di 700 mila follower e un'improvvisa cancellazione dal protocollo antidoping, a cui non è più iscritta dal 7 maggio, un modo per estromettersi di fatto improvvisamente dall'attività agonistica, senza prender parte agli Internazionali d'Italia, in questi giorni al Foro Italico, a Roma.

Neppure la Wada era a conoscenza del suo ritiro e avrebbe provato a contattarla senza successo, trovando staccati tutti i telefoni, anche quello del padre Sergio, origini argentine, famoso per le accese proteste con gli arbitri e per il suo grande carattere. Insieme alla moglie Claudia e a Camila, hanno dovuto affrontare il lutto per la morte, a soli 23 anni, della figlia maggiore Antonela in un incidente stradale a Parigi.

Nelle ultime ore, dato che Camila Giorgi non è stata raggiungibile al telefono per commentare il suo ritiro, sono aumentati anche i rumours . Il Corriere della Sera scrive che si sarebbe trasferita di gran fretta all'estero per problemi in Italia.

La Procura di Vicenza, lo scorso marzo, ha aperto un'inchiesta per le false vaccinazioni anti-Covid e ha chiesto il suo rinvio a giudizio, quello della cantante Madame e altre 19 persone che avrebbero ottenuto falsi Green pass. Gli indagati sono accusati di falso ideologico, come nel caso della cantante e della tennista, corruzione e peculato.

"Le indagini sono su una dottoressa vicentina che per coprirsi le spalle ha fatto nomi di personaggi famosi: io mi sono vaccinata in diversi posti, sono tranquilla" aveva detto in una recente intervista sempre al Corriere.

Tra i suoi fan, che si aspettavano almeno un messaggio per poterne degnamente celebrare la carriera, dove spiccano 4 titoli e il Wta 1000 di Montreal, c'è anche un po' di preoccupazione. Si spera quindi che Camila si faccia sentire al più presto via social e che la Federtennis possa celebrare una festa per il suo addio al tennis.

Sembra che Camila farà sapere qualcosa prima del Roland Garros per poi dedicarsi completamente alla sua grande passione la moda e al suo marchio, Giomila. Il suo futuro è nella moda, resterà forse qualche rimpianto per quello che poteva essere per una giocatrice dal grandissimo talento, che soltanto raramente è riuscita a mettere in campo il suo enorme potenziale.