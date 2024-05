"Camila Giorgi mi deve sei mesi di affitto della villa dove abitava"

Sei mesi di affitto non pagati e metà dell'arredamento sparito nel vuoto. A cercare l'ex tennista Camila Giorgi non è solo il fisco, per i suoi presunti guai con l'Agenzia delle entrate, ma anche il vecchio proprietario di casa. Più precisamente di una villa nel comune di Calenzano in provincia di Firenze, dove Giorgi viveva con i genitori. Il locatore accusa la campionessa non solo di non aver pagato gli ultimi sei mesi dell'affitto, ma anche di aver portato via dalla casa mobili e tappeti. Per un danno complessivo tra i 50 e i 100 mila euro.

L'ex tennista, secondo quanto raccontato dal proprietario di casa a La Repubblica, avrebbe traslocato tre mesi fa. Poi, il silenzio. Dopo diverso tempo, il locatore è riuscito a sentire il padre dell'atleta: "Gli ho scritto che devono almeno restituirci le nostre cose, lui ha risposto in modo sprezzante dicendo che si trattava di oggetti di poco valore. Un comportamento odioso, per chi come me ha avuto un danno economico, ma anche affettivo". Il proprietario ha avuto contezza della situazione solo quando ha ricevuto una chiamata dai vicini che lo avvertivano dell'arrivo alla villa di una gru e di alcuni furgoni su cui caricare parte del mobilio della villa.

"È stato uno shock - racconta il proprietario dell'immobile -. Quando sono arrivato non c’era già più nessuno e la casa era mezza vuota, come se fosse stata razziata. Ma c'è di peggio, in giardino c’erano altri mobili e tappeti accatastati l’uno sull’altro, esposti al vento e alla pioggia. Probabilmente avevano già riempito i container e non sapevano dove metterli". Tuttavia, non è stata ancora sporta denuncia nei confronti dell'ex tennista.

Solo qualche settimana fa, l'ex tennista aveva annunciato su Instagram il ritiro dalla carriera sportiva. Annuncio che non ha messo a tacere le indiscrezioni sui suoi presunti guai con il fisco italiano. Il ritiro della tennista, hanno sottolineato i suoi legali, non avrebbe nessun legame con gli accertamenti del fisco: "Fin da dopo il Covid Camila stava pensando di rallentare progressivamente, aveva difficoltà a reggere lo stress dell'attività agonistica. Nessuna intenzione di sottrarsi agli accertamenti o alle responsabilità, anzi, vi è sempre stata massima trasparenza e collaborazione quando richiesta". "Prossimamente Camila rientrerà in Italia e potrà dare tutte le spiegazioni necessarie - assicurano ancora i legali - nelle competenti sedi".