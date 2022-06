Wta Eastbourne, Giorgi in semifinale: l'orario e dove vederla in tv

Camila Giorgi è in semifinale. La tennista di Macerata, dopo aver travolto la bulgara Tomova, domani, venerdì 24 giugno affronterà la lettone Garbine Muguruza che ha battuto nel suo quarto l'ucraina Kalinina.

Wta Eastbourne, Giorgi-Ostapenko: dove vederla in tv

Si annuncia un match combattuto che offrirà la possibilità di giocare la finale del Wta di Eastbourne, sull'erba inglese, contro la vincente dell'altra semifinale tra la ceca Petra Kvitova e la brasiliana Beatriz Hadda Maia.

Sarà possibile seguire la semifinale del Wta 250 di Eastbourne di domani, venerdì 24 giugno, tra Camila Giorgi e Jelena Ostapenko in chiaro e tramite abbonamento.

L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito dell?emittente e sull?App Supertennix, previo abbonamento (gratuito per abbonati FIT) e sarà il secondo in programma alle ore 12.