Alcaraz conquista a 18 anni il suo primo Masters 1000: ora è davanti a Sinner

É Carlos Alcaraz il vincitore del Masters 1000 di Miami, il primo 1000 della sua carriera. Il giovane campione spagnolo, a 18 anni e 33 giorni, diventa il più giovane vincitore del prestigioso torneo in Florida e si porta ormai a un passo dalla top-10 del ranking mondiale.

Ora è 11esimo davanti a Jannik Sinner.

Masters 1000 Miami: Carlos Alcaraz trionfa

Niente da fare per Casper Ruud che si è arreso in un'ora e 52 minuti di gioco dopo aver perso in due set 7-5, 6-4.

Carlos Alcaraz, dato per favorito dopo l'ottimo cammino di questi giorni, ha faticato a ingranare ed è andato sotto 3-0. Scrollatosi di dosso la tensione, però, è andato a prendersi una meritatissima vittoria che lo lancia sempre più nell'Olimpo del tennis.

Ad assistere alla vittoria di Alcaraz c'era anche il suo scopritore Juan Carlos Ferrero che era rientrato in Spagna da Indian Wells per la morte del padre.

Il suo coach voleva comunque esserci ed è riuscito ad arrivare ieri a sorpresa. L'abbraccio tra Alcaraz e Ferrero, entrambi in lacrime a fine partita, testimonia il grande legame tra i due.