Cecchinato-Agamenone oggi, Atp Umago 2022:dove vederla in tv

Sfida tutta italiana nei primi quarti di finale in programma oggi, venerdì 29 luglio, nell'Atp 250 di Umago. Marco Cecchinato affronterà Franco Agamenone che stanno disputando un ottimo torneo sulla terra rossa croata.

Il tennista palermitano, numero 151 al mondo, vincitore dell'Atp Umago nel 2018, anno nel quale fu anche semifinalista al Roland Garros, ieri, giovedì 27 luglio, ha battuto Musetti, vincitore dell'Atp 500 di Amburgo in 6-4, 6-3.

Franco Agamenone ieri, giovedì 28 luglio, ha compiuto una vera impresa superando in 3 set set (3-6, 6-1, 7-5) l'argentino Sebastian Baez contro il quale partiva sfavorito.

Atp 250 Umago, Cecchinato-Agamenone: dove vederla in tv

Sarà nuovamente derby italiano nei quarti di finale. Cecchinato Agamenone, che vale l’ingresso in semifinale all’Atp 250 di Umago, è il primo match in programma oggi, venerdì 29 luglio, sul Goran Ivanisevic Stadium. Gli appassionati di tennis potranno seguire l'incontro in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà inoltre possibile seguire l'evento in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e su Supertennix.