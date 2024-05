Atp Ginevra 2024, semifinale Cobolli-Ruud: orario e dove vederla in diretta (Sky e Now)

Grande sfida per Flavio Cobolli oggi in semifinale all'Atp 250 di Ginevra. Il 21enne romano, che nei quarti ha superato agevolmente l'ostacolo Shevchenko, se la dovrà vedere contro uno dei maggiori specialisti sul rosso, Casper Ruud, finalista al Masters 1000 a Montecarlo e vincitore dell'Atp 500 a Barcellona.

Non ci sono precedenti, l'azzurro partirà sfavorito ma proverà a sorprendere il quotato rivale.

Atp Ginevra 2024, semifinale Cobolli-Ruud: l'orario e dove vederla in tv

La semifinale dell'Atp Ginevra 2024 tra Cobolli e Ruud sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Now. Sarà il terzo incontro di giornata e non inizierà prima delle ore 16.