Cocciaretto trionfa al Wta di Losanna: è il primo titolo

Elisabetta Cocciaretto è la vincitrice del Wta 250 sulla terra rossa di Losanna. La 22enne di Fermo oggi, domenica 30 luglio, si è imposta in finale sulla francese Clara Burel, n.84 del ranking. Cocciaretto ha vinto in 3 set, 7-5, 4-6, 6-4, dopo una battaglia di 2 ore e 42 minuti, conquistando il suo primo titolo Wta in carriera, che vale anche il suo best-ranking. Per la prima volta è in top-30.

Nel primo set era stata brava a chiudere vittoriosa, dopo essere andata in vantaggio 4-1 e poi rimontata. Bella la reazione anche nel terzo e decisivo set, dopo la sconfitta nel secondo parziale (6-4). Cocciaretto ha così conquistato il primo torneo Wta 250 in carriera e ha regalato all'Italia la terza vittoria di quest'anno, dopo quelle di Camila Giorgi a Merida e di Lucia Bronzetti a Rabat.