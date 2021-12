Semifinale Coppa Davis, oggi Serbia-Croazia: dove vederla in tv

Serbia e Croazia si sfidano oggi, venerdì 3 dicembre, per un posto in finale nella Coppa Davis 2021. Nella Final Four, a Madrid, la nazionale serba, che schiera il numero 1 al mondo Novak Djokovic, affronterà nel derby balcanico la nazionale croata che ha conquistato l'accesso in semifinale battendo a Torino l'Italia nei quarti di finale.

Domani, sabato 4 dicembre, è in programma la seconda semifinale, dove la Russia, che schiera il numero 2 al mondo Medvedev sfiderà la Germania che è riuscita ad arrivare al penultimo atto della manifestazione a squadre più famosa del mondo anche senza il vincitore delle Atp Finals, Alexander Zverev.

Coppa Davis 2021, Serbia-Croazia: dove vederla in tv

A trasmettere l'incontro è Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Si inizia alle ore 16 con il primo singolare tra i numeri 2 delle rispettive squadre, poi si affronteranno i numeri 1 e infine verrà giocato il doppio.