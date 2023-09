Coppa Davis 2023, fase a gironi Bologna: partite Italia, orari tv, diretta, streaming

L'occasione per una grande rivincita. L'Italia di capitan Volandri, mercoledì 13 settembre alle ore 15, sul veloce della della ‘Unipol Arena’ di Bologna, sfiderà i campioni in carica del Canada, che l'anno scorso ci eliminarono in semifinale e poi vinsero contro l'Australia, andando così a vincere la più prestigiosa competizione del tennis.

Dopo il match contro il Canada, la nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 settembre alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 settembre (sempre alle 15) contro la Svezia.

Gli azzurri convocati inizialmente da Volandri sono: Jannik Sinner (n 6 del ranking ATP di singolare); Lorenzo Musetti (n 18); Matteo Berrettini (n 38); Fabio Fognini (n 125) e Simone Bolelli (n 43 ranking ATP di doppio).

L'infortunio di Berrettini e la stanchezza di Sinner dopo il lungo match con Zverev agli US Open 2023 potrebbero obbligare il selezionatore azzurro a chiamare Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. L'ottimo livello dei sostituti fortunatamente non dovrebbe creare problemi all'Italia nel passaggio del turno.

Questo il programma completo dei match del Gruppo A di scena alla ‘Unipol Arena’:

Martedì 12, ore 15: Svezia vs Cile

Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia

Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia

Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile

Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile

Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia

Oltre a Bologna, la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023 coinvolgerà altre 3 città.

Questo il match schedule per ciascuna location:

Manchester (Regno Unito)

Martedì 12: Francia vs Svizzera

Mercoledì 13: Australia vs Gran Bretagna

Giovedì 14: Australia vs Francia

Venerdì 15: Gran Bretagna vs Svizzera

Sabato 16: Australia vs Svizzera

Domenica 17: Gran Bretagna vs Francia

Valencia (Spagna)

Martedì 12: Serbia vs Corea del Sud

Mercoledì 13: Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 14: Repubblica Ceca vs Corea del Sud

Venerdì 15: Spagna vs Serbia

Sabato 16: Serbia vs Repubblica Ceca

Domenica 17: Spagna vs Corea del Sud

Croazia (Sede da definire)

Martedì 12: Olanda vs Finlandia

Mercoledì 13: Croazia vs Stati Uniti

Giovedì 14: Olanda vs Stati Uniti

Venerdì 15: Croazia vs Finlandia

Sabato 16: Stati Uniti vs Finlandia

Domenica 17: Croazia vs Olanda

Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.

Coppa Davis 2023, dove vederla in diretta tv

La Coppa Davis 2023 sarà trasmessa in diretta per gli abbonati Sky Sport e in streaming su NOW e in chiaro sui canali Rai. Il palinsesto è attualmente da definire.