Finals Coppa Davis 2023: calendario, date, programma, orari tv

8 nazionali si daranno battaglia per conquistare la Coppa Davis 2023 nelle Finals in programma dal 21 al 26 novembre al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga. L'Italia, che nella fase a gironi di settembre a Bologna si è qualificata come seconda classificata nel gruppo A, alle spalle del Canada, nel sorteggio per i quarti ha pescato la vincente del gruppo D, l'Olanda.

La squadra orange sarà formazione ostica visto che ha vinto un girone con USA e Croazia e schiera giocatori come Tallon Griekspoor (numero 24 del mondo) e Botic van de Zandschulp (n.68) che si sono dimostrati particolarmente forti sulle superfici veloci.

Volandri ancora una volta sarà chiamato a fare le sue scelte e dovrà tenere conto dello stato di forma dei suoi giocatori, potendo disporre di un gruppo invidiabile, che vanta Sinner, Musetti, Sonego, Berrettini e un Arnaldi che dopo l'exploit agli US Open ha fatto vedere il suo talento anche in nazionale contro il Cile.

"Siamo orgogliosi di aver centrato anche quest'anno la qualificazione alle Final 8 di Malaga. La nostra corsa verso il titolo partirà dall'Olanda che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito: sono una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adattano molto bene alle superfici rapide, come quelle viste nei giorni di Davis. Per quel che ci riguarda, a Bologna abbiamo dimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva. Soprattutto nei momenti più difficili, i ragazzi hanno dato tutto. Siamo stati in grado sul campo - con orgoglio, determinazione e tanta qualità - di ribaltare le prospettive. Ora arriva il difficile ma anche il più bello. A prescindere da chi ci sarà a Malaga, sono certo che la squadra darà un'ulteriore dimostrazione di compattezza. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l'obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da troppo tempo", ha dichiarato il capitano azzurro.

I quarti si giocheranno dal 21 al 24 novembre, il 25 si disputeranno le semifinali mentre domenica 26 andrà in scena la finale. In caso di passaggio del turno la squadra di capitan Volandri sfiderà la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic, campione del mondo 2010 e e la Gran Bretagna, vincitrice del Gruppo B, che ha conquistato la prestigiosa competizione per ben 10 volte (l'ultima nel 2015).

Finals Coppa Davis 2023, dove vederla in tv e in streaming

Le partite dell'Italia saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai (Rai 2 e Raisport) e a pagamento su SKY e NOW.

Queste le altre sfide dei quarti.

Canada VS Finlandia

Repubblica Ceca VS Australia

Italia vs Olanda

Serbia vs Gran Bretagna

