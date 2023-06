Coppa Davis 2023: l'Italia esordirà contro i campioni del Canada, poi Cile e Svezia

L'occasione per una grande rivincita. L'Italia di capitan Volandri, mercoled' 13 settembre alle ore 15, sul veloce della della ‘Unipol Arena’ di Bologna, sfiderà i campioni in carica del Canada, che l'hanno scorso ci eliminò in semifinale e poi vinse contro l'Australia, andando così a vincere la più prestigiosa competizione del tennis.

Dopo il Canada, la nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15)

contro la Svezia.

“La Davis Cup è una competizione storica, la più prestigiosa delle competizioni internazionali di tennis a squadre maschili. Per questo, scendere in campo con la maglia dell'Italia è un privilegio e una responsabilità che ogni volta cerchiamo di onorare al meglio".

" A settembre ci faremo trovare pronti per affrontare la fase a gironi. Sono convinto che, ancora una volta, il pubblico della 'Unipol Arena' di Bologna ci sosterrà col suo affetto e il suo entusiasmo. Dovremo affrontare avversari temibili, a partire dai campioni in carica del Canada. Ma non sottovalutiamo nemmeno Cile e Svezia, incontri che possono nascondere non poche insidie. Siamo però consapevoli delle nostre potenzialità, tanto in singolare quanto in doppio. Il nostro è un gruppo solido, unito e con tantissima qualità. I ragazzi daranno il massimo come sempre per centrare la qualificazione alle Finals di novembre a Malaga“.

Questo il programma completo dei match del Gruppo A di scena alla ‘Unipol Arena’:

Martedì 12, ore 15: Svezia vs Cile

Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia

Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia

Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile

Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile

Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia

Oltre a Bologna, la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023 coinvolgerà altre 3 città.

Questo il match schedule per ciascuna location:

Manchester (Regno Unito)

Martedì 12: Francia vs Svizzera

Mercoledì 13: Australia vs Gran Bretagna

Giovedì 14: Australia vs Francia

Venerdì 15: Gran Bretagna vs Svizzera

Sabato 16: Australia vs Svizzera

Domenica 17: Gran Bretagna vs Francia

Valencia (Spagna)

Martedì 12: Serbia vs Corea del Sud

Mercoledì 13: Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 14: Repubblica Ceca vs Corea del Sud

Venerdì 15: Spagna vs Serbia

Sabato 16: Serbia vs Repubblica Ceca

Domenica 17: Spagna vs Corea del Sud

Croazia (Sede da definire)

Martedì 12: Olanda vs Finlandia

Mercoledì 13: Croazia vs Stati Uniti

Giovedì 14: Olanda vs Stati Uniti

Venerdì 15: Croazia vs Finlandia

Sabato 16: Stati Uniti vs Finlandia

Domenica 17: Croazia vs Olanda

Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.

È possibile acquistare i biglietti per le sfide di Coppa Davis in programma alla ‘Unipol Arena’ di Bologna sul sito ufficiale di Ticket One.

Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.