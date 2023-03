Coppa Davis, sorteggiati i gironi: l'Italia sfida Canada, Svezia e Cile

Italia, Canada, Svezia e Cile. Sono queste le squadre che si sfideranno sul campo della ‘Unipol Arena’ di Bologna per la fase a gironi delle Finals di Coppa Davis 2023.

Oggi, mercoledì 29 marzo, a Malaga, l’ITF ha effettuato il sorteggio dei quattro gironi e ufficializzato le quattro sedi che li ospiteranno: oltre a Bologna si giocherà, infatti, a Manchester, a Valencia e in una città della Croazia ancora da definire. I nomi delle 16 squadre presenti nell’urna di Malaga sono stati suddivisi in quattro gironi da quattro: le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per la Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre.

Coppa Davis, il girone dell’Italia

La nazionale italiana, che con la wild card assegnatale dall’ITF ha evitato i preliminari di febbraio, è nel girone A e sfiderà i campioni in carica del Canada, accreditati della testa di serie numero 1. Poco meno di cinque mesi fa, nella semifinale dell’edizione 2022, Felix Auger- Aliassime & Co. superarono gli azzurri al doppio decisivo, per poi battere l’Australia in finale e portare così a casa la prima insalatiera della loro storia. A Bologna tornerà anche la Svezia dei fratelli Elias e Mikael Ymer (già affrontata e battuta lo scorso settembre) e il Cile di Nicolas Jarry e Cristian Garin.

“I quattro gironi di Coppa Davis sono molto equilibrati", ha detto Filippo Volandri, capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis. "Noi ovviamente pensiamo al nostro e, come già accaduto a Bologna lo scorso anno, quando abbiamo ritrovato la Croazia che ci aveva eliminato nel 2021, questa volta tocca al Canada che ci ha battuto lo scorso novembre a Malaga al doppio di spareggio. Per noi è un’ottima possibilità per prenderci una rivincita importante. E’ un girone difficile e dovremo affrontarlo con grande attenzione; oltre ai campioni in carica ci sarà la Svezia, che conosciamo bene e abbiamo già affrontato e battuto a Bologna un anno fa, e poi ci sarà il Cile, una squadra che il mio gruppo affronta per la prima volta e che può contare su giocatori solidi e importanti come Garin e Jarry. Nel nostro girone ci sono squadre toste ma dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo continuare a lavorare sulla squadra. Il mese di settembre sembra lontano ma poi non lo è così tanto... ci dobbiamo rimboccare le maniche e continuare a lavorare per tornare ad essere tutti al massimo della forma e presentarci a Bologna al 100%”.

Dalle ore 17:00 di mercoledì 29 marzo 2023 è possibile acquistare sul sito di Ticket One i biglietti per le sfide di Coppa Davis in programma a Bologna. I tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel hanno diritto a uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.

Oltre a Bologna, sede delle sfide del girone A, qui di seguito gli altri gironi: