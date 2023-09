Coppa Davis, esordio da incubo: a Bologna vince il Canada 2-0, battuti Sonego e Musetti

Pessimo inizio per l'Italia di capitan Volandri nella fase a gironi di Coppa Davis. Il Canada ha vinto oggi, mercoledì 13 settembre, il primo match riuscendo a prevalere nei primi due singolari. La prima sconfitta è arrivata nel match iniziato alle ore 15. Lorenzo Sonego, numero 38 della classifica Atp, è stato battuto da Alexis Galarneau, il numero 200 del ranking. con il punteggio di 7-6 (6), 6-4.

Più di un rammarico per Sonny per aver sciupato nel primo set l'occasione di andare al servizio sul 5-4, nel set poi perso al tie-break. La debacle dei nostri, però, è stata completata dal ko di Lorenzo Musetti sconfitto altrettanto a sorpresa dal giovane canadese Gabriel Diallo, numero 158 del ranking, che ha avuto la meglio con un netto 7-5 6-4, mostrandosi strepitoso al servizio con 10 ace.

L'Italia ora non potrà fallire le prossime partite contro il Cile, venerdì 15 settembre e la Svezia, domenica 17 settembre, se non vuole mancare clamorosamente la qualificazione per le Finals di Malaga. Alle Final 8, in programma al Palacio de Deportes José María Martín Carpena dal 21 al 26 novembre, si qualificano le prime due. Volandri farà esordire Arnaldi e farà altre scelte in vista dei prossimi match?