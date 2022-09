Coppa Davis, Berrettini-Sinner: l'Italia batte l'Argentina, la qualificazione alle Finals è a un passo

Un lungo abbraccio tra Jannik Sinner e capitan Volandri. È l’immagine più bella che arriva al termine di un secondo match sofferto, quello contro Cerundolo. Il campione altoatesino alla fine vince, dopo aver sofferto, chiudendo il terzo e decisivo set per 6-3.

Una straordinaria reazione dopo la sconfitta subita nel secondo set per 6-1, un passo a vuoto dopo la vittoria nel primo set per 7-5. Il pubblico di Bologna è stato vicinissimo al giovane azzurro sostenendolo nei momenti più difficili.

"Tutta la partita è stata complicata. Grazie a tutti. Siete voi il motivo per cui sono qui. Abbiamo un'ottima squadra, sono contento di aver portato il secondo punto a casa. Non ho giocato al meglio, ma posso migliorare. Posso essere felice", ha ringraziato Sinner, commentando il secondo punto conquistato dall’Italia.

A indirizzare la sfida a nostro favore era stato Matteo Berrettini che nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 settembre, aveva battuto Baez per 6-2 6-3. Tra poco scenderà in campo il nostro doppio con Fognini e Bolelli a caccia del terzo punto. Domenica 18 settembre sfida con la Svezia per cercare di chiudere al primo posto del girone (si qualificano le prime due). La qualificazione alle Finals di Malaga è davvero a un passo.