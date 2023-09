Coppa Davis 2023: 3-0 al Cile, l'Italia di Volandri è viva: ora la Svezia

Una giornata vincente per scacciare i fantasmi. Era quella che serviva in Coppa Davis all'Italia di capitan Volandri dopo il brutto 3-0 incassato nella partita d'esordio della fase a gironi di Coppa Davis contro il Canada.

Il riscatto è arriavato nella seconda sfida contro il Cile. La nostra squadra ha messo a segno un importante 3 a 0 con cui siamo pienamente in corsa per qualificarci per le Finals in programma a Malaga, a novembre. Presente per fare il tifo per i compagni anche Matteo Berrettini.

A indirizzare la sfida è il successo nel primo singolare del 22enne sanremese Matteo Arnaldi. Dopo aver subito la pressione della prima in Davis, cedendo il primo set, il tennista che ha brillato ai recenti US Open spingendosi fino agli ottavi di finale dove è stato battuto da Carlos Alcaraz, si è imposto in 2 ore e 25' su Cristian Garin.

Lorenzo Sonego, nel secondo match, mette in mostra un grande cuore e nervi saldi, battendo in rimonta (3-6, 7-5, 6-4), il cileno Nicolas Jarry, annullando anche 4 match-point, prima di portare a casa l'incontro al terzo set.

Sonny viene mandato in campo da Volandria anche per il doppio finale dove fa coppia con Musetti contro la coppia cilena Barrios Vera-Tabilo.

I nostri si impongono in rimonta, 6-7 6-3 7-6, al tie-break, dopo aver perso il primo set. L'Italia non molla. Domenica 17 settembre la sfida contro la Svezia per staccare il pass per le Finals di Malaga.