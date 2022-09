Coppa Davis, Musetti-Berrettini trascinano l'Italia: battuta la Croazia a Bologna

L'Italia ha battutto oggi a Bologna, mercoledì 14 settembre, la Croazia nel primo match del Girone A dellla fase a gironi di Coppa Davis. Lorenzo Musetti in un'ora e 24 minuti ha battuto il numero 164 del mondo Gojo per 6-4, 6-2, indirizzando la sfida sui binari favorevoli alla squadra di Volandri.

"Per me è sempre un onore scendere in campo con la maglia azzurra, avevo esordito a Bratislava in territorio straniero ed era stata una delle emozioni più belle della mia vita. Farlo qui davanti a questo pubblico è stato fantastico. Siamo una bella squadra bella unita che si sprona l'un l'altro", ha detto il tennista toscano.

Matteo Berrettini ha completato la missione azzurra vincendo la seconda sfida contro Coric. Il campione romano ha vinto per 6-7 (4), 6-2, 6-1, riuscendo a sbloccarsi dopo il primo set perso al tie-break. Il finalista a Wimbledon 2021 ha così ottenuto la sua prima vittoria in Coppa Davis davanti al pubblico della Unipol Arena di Bologna in visibilio: la città emiliana ha ritrovato la magia di questo evento dopo 46 anni.

"Sono contentissimo, prima volta in Coppa Davis in Italia. Ho messo il cuore. Giocare in casa è sempre speciale, questa atmosfera mi mancava tantissimo, grazie mille per il vostro supporto", ha dichiarato Berrettini.

Bolelli e Fognini, a vittoria già acquisita, riescono a superare i campioni Slam Mektic-Pavic 2-1 (3-6 7-5 7-6) e completano la tripletta. Un 3-0 che è anche una vendetta sportiva per l'eliminazione subita dalla Croazia un anno fa ai quarti di finale che si disputarano a Torino.

L'Italia, per la seconda sfida in calendario, venerdì 16 settembre affronterà l'Argentina che ha perso a sorpresa all'esordio contro la Svezia. Anche Sinner, dopo l'affaticamento alla caviglia post Us Open che l'ha costretto a rinunciare a questa partita, è pronto a tornare in campo. Per i nostri buona la prima.