Italia-Serbia semifinale Coppa Davis: a che ora e dove vederla in diretta

Una nuova grande sfida attende l'Italia, a Malaga, nella Coppa Davis 2023. Sabato 25 novembre gli azzurri di capitan Volandri affrontano la Serbia di Viktor Troicki che nei quarti ha battuto la Gran Bretagna.

I nostri, dopo il successo ottenuto contro l'Olanda per 2-1, grazie al punto decisivo conquistato dal doppio Sinner-Sonego, dovranno nuovamente fare i conti con una squadra forte, che ambisce alla vittoria finale.

Nel primo singolare, in programma alle ore 12, è molto probabile una sfida tra Matteo Arnaldi e Miomir Kecmanovic, a seguire ci sarà l'attesissima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, la terza in due settimane, dopo la vittoria dell'azzurro nei gironi delle Atp Finals e quella decisiva di Nole con cui ha trionfato domenica 19 novembre, a Torino, nel Torneo dei Maestri.

I giocatori schierati saranno comunicati ufficialmente un'ora prima del match. Intanto manca sempre meno a questo bellissimo confronto che vale la finale che si giocherà domenica 26 novembre alle ore 16.00.

Semifinale Coppa Davis, dove vederla in diretta

Italia-Serbia, semifinale della Coppa Davis 2023, in programma dalle ore 12 di sabato 25 novembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 HD, (dalle 13 alle 13.30 su Rai Sport HD) e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Sky Sport Tennis, streaming su Sky Go, Now, SuperTenniX.