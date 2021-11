Sinner e Sonego "Fratelli d'Italia": è vittoria sugli Usa

Autorevole, bella, convincente. L’Italia di capitan Volandri vince all’esordio contro gli Stati Uniti al Pala Alpitour di Torino. Bastano i due singolari per avere la meglio degli americani alla nazionale azzurra per avere la meglio sugli Usa e conquistare il primo punto dell’avventura in Coppa Davis.

A Lorenzo Sonego e Jannik Sinner servono soltanto 2 set per superare i rispettivi avversari. Il tennista torinese si esalta davanti al pubblico casalingo e in 6-3, 7-6 si impone su Reilly Opelka.

Coppa Davis, l’Italia a un passo dai quarti

Il campione altoatesino, che dopo il successo su Hubert Hurcacz è stato adottato dal pubblico della Mole, ottiene facilmente il secondo punto contro Isner. Sinner chiude il primo set 6-2, poi si scatena nel secondo dove vince 6-0. La sconfitta subita in doppio da Fognini-Musetti contro Sock e Ram è ininfluente.

I nostri domani, sabato 27 novembre, se la vedranno con la Colombia per giocarsi la vittoria nel gruppo E. Non bisogna sottovalutare l'avversario ma oggi l'Italia ha fatto il passo chiave nella corsa alla qualificazione.

Lunedì 29 novembre il quarto di finale tra la vincente del gruppo E, dove l'Italia ora è in pole e la vincente del gruppo D (Australia, Croazia, Ungheria).

I nostri vogliono cogliere questa grande occasione e volare a Madrid dove si disputeranno le semifinali, prima della finalissima della Coppa Davis, in programma domenica 5 dicembre.

L’Italia vuole giocarsi ogni chance e continuare a onorare questo impegno anche per Matteo Berrettini, il numero 1 azzurro costretto a rinunciare a questo palcoscenico a causa dell’infortunio alle Atp Finals.