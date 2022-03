Coppa Davis 2022, Italia-Slovacchia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Ricomincerà in questo weekend da Bratislava il sogno Coppa Davis dell'Italia. Venerdì 4 e sabato 5 marzo gli azzurri di capitan Volandri scenderanno in campo in casa della Slovacchia per il turno preliminare. L’obiettivo è quello di guadagnare la qualificazione alla fase a gironi che si disputerà a novembre.

Sul veloce indoor di Bratislava si disputeranno quattro singolari e un doppio al meglio dei tre set. Il capitano Filippo Volandri si affida a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli.

Fabio Fognini è assente per infortunio, mentre era stato deciso già da tempo, con l’accordo del resto della squadra, che Matteo Berrettini avrebbe saltato questo impegno per poter disputare i tornei ATP sulla terra rossa americana.

Vista anche l’assenza di Fognini resta da capire chi scenderà in campo nel doppio. L’Italia è sulla carta superiore, ma si tratta di un impegno che non deve essere sottovalutato.

Coppa Davis, Slovacchia-Italia: dove vederlo in tv e in streaming

L'incontro tra Slovacchia e Italia si disputerà venerdì 4 e sabato 5 marzo. Sarà trasmesso in chiaro su Supertennis, in streaming sul sito di SuperTennis e sull'app SuperTennix per gli abbonati.