Darderi-Giron, oggi Atp Houston 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Nuova sfida per Luciano Darderi all'Atp Houston 2024. Oggi, venerdì 5 aprile,nei quarti di finale dell'Atp 250 di Houston affronta l'americano Marcos Giron, top-50, numero 7 del seeding.

Darderi per arrivare a questo match ha eliminato nei turni precedenti lo statunitense Denis Kudla e in una partita combattutissima, al tie-break del terzo set, l'argentino Francisco Cerundolo, il numero 2 del seeding, il grande favorito per il successo finale. Marcos Giron ha battuto il canadese Shapovalov e il connazionale J.J. Wolf.

Atp Houston 2024, Darderi-Giron: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp Houston 2024 tra Luciano Darderi e Marcos Giron si gioca venerdì 5 aprile ed è il terzo nel programma che inizia alle ore 19. Non si giocherà prima delle ore 21.40 e l'incontro sarà trasmesso sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e Sky Go.