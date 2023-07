Djokovic-Alcaraz oggi, finale Wimbledon 2023: orario e diretta tv

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Oggi, domenica 16 luglio, a Wimbledon, alle 15 ora italiana, si gioca la finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Sarà una super sfida, uno scontro generazionale, tra il campione serbo, 36anni e a caccia dell'ottavo successo sull'erba londinese e il 20enne Alcaraz, attuale numero 1 al mondo.

Djokovic, che in semifinale è stato implacabile contro Jannik Sinner, con una vittoria eguaglierebbe Federer a quota 8 successi a Wimbledon, tornerebbe numero 1 al mondo e terrebbe viva la possibilità di realizzare il Grande Slam. Alcaraz sogna un trionfo contro Djokovic in quel di Wimbledon, che avrebbe un incredibile valore nella sua luminosa carriera.

Lo spagnolo vuole la rivincita della sconfitta subita in semifinale al Roland Garros 2023, quando fu condizionato da un infortunio e vuole battere nuovamente Djokovic come fece in semifinale nel Masters 1000 di Madrid nel 2022.

La finale di Wimbledon 2023 tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si giocherà alle ore 15 sul Campo Centrale e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.