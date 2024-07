Djokovic-Alcaraz oggi, finale Wimbledon 2024: dove vederla in diretta

Un'altra giornata imperdibile per gli appassionati di tennis. Domenica 14 luglio sul Campo Centrale di Wimbledon si gioca la finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz, vincitore del Roland Garros 2024, nel terzo Slam della stagione andrà a caccia della doppietta per portare a quattro i titoli major vinti in carriera. Dall'altra parte della rete troverà Novak Djokovic, vincitore di 24 titoli Slam e a caccia del suo ottavo Wimbledon con cui eguaglierebbe Roger Federer.

Djokovic-Alcaraz: i precedenti

Djokovic-Alcaraz, finale di Wimbledon 2024, sarà anche la rivincita dei Championships 2023 quando a trionfare fu il 21enne spagnolo in un combattutissimo match al quinto set.

I precedenti vedono Djokovic in vantaggio per 3-2. Nole nella passata stagione si era imposto in semifinale al Roland Garros, in finale a Cincinnati e in semifinale alle Atp Finals a Torino.

Djokovic-Alcaraz, finale Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Djokovic-Alcaraz, finale di Wimbledon 2024, si gioca domenica 14 luglio sul Campo Centrale alle ore 15 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, diretta streaming su SkyGo e NOW.