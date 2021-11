Djokovic travolge Rublev: vittoria netta al Pala Alpitour

Novak Djokovic implacabile al Pala Alpitour di Torino. Il numero 1 al mondo conquista l'accesso alla semifinale e conferma il suo ruolo di favorito alla vittoria finale delle ATP Finals. Djokovic ha chiuso autorevolmente una partita dominata e dopo solo un'ora e otto minuti di gioco ha piazzato l'ace vincente. Rublev, classe 1997, il numero 5 al mondo, ha dovuto fare i conti con la classe del campione serbo per cui il match odierno è stato poco più di un allenamento.

Un incontro dominato (6-3, 6-2) prima di rivolgere nuovamente parole al miele al pubblico italiano: “L’Italia è la mia seconda casa”, ha ribadito Djokovic.

Atp Finals: domani Sinner-Medvedev

Stasera, alle ore 21, in programma l’altra sfida del girone verde. Al posto dell’infortunato Tsisipas, costretto a abbandonare il torneo dei Maestri a causa di un problema al gomito, giocherà la seconda riserva, Cameron Norrie, che in questo finale di stagione ha conquistato la prestigiosa vittoria al Masters 1000 di Indian Wells.

Intanto cresce l’attesa per domani, giovedì 18 novembre. Alle ore 21, al Pala Alpitour di Torino, tornerà in campo Jannik Sinner.

Il campione altoatesino ha dedicato la sua vittoria a Matteo Berrettini, che ha sostituito a causa del problema agli addominali nel match d’esordio di domenica scorsa contro Zverev.

Per qualificarsi alle semifinali Sinner dovrà compiere una vera impresa. Superare il russo Medvedev, numero 2 al mondo e sperare che Hurcacz, già a quota due sconfitte, riesca a battere il tennista tedesco, che ha dalla sua la vittoria nel match d’esordio con Berrettini.

L’incontro sarà trasmesso in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play e per gli abbonati su Sky Sport (201), Sky Sport Tennis (205) e in streaming su Sky Go.