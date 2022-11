Novak Djokovic può tornare in Australia: perchè è arrivato il visto per gli Australian Open 2023

Novak Djokovic parteciperà gli Australian Open 2023. Si chiude così la vicenda che lo scorso anno aveva visto come protagonista l’ex numero 1 del tennis mondiale. Djokovic era stato espulso dal Paese nello scorso gennaio a causa della sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid. Le autorità locali l’avevano trattenuto per una decina di giorni, prima di decidere la sua espulsione, poco prima dell’inizio del torneo.

Oggi, martedì 15 novembre, Djoko ha ottenuto un visto per partecipare alla prossima edizione del primo torneo Slam del nuovo anno, che si terrà a Melbourne da lunedì 16 a domenica 19 gennaio 2023. La decisione di escludere Djokovic dall'Australian Open 2022 venne presa dall'allora ministro dell'immigrazione Alex Hawke "nell'interesse pubblico".

Decisiva per il nove volte vincitore la decisione che ha preso l'attuale ministro dell'immigrazione Andrew Giles che, come ha annunciato Channel9, ha deciso di graziarlo e l'Australia annullerà il periodo di tre anni di lontananza forzata. Un'ottima notizia per il serbo, impegnato a Torino alle Atp Finals.