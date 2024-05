Djokovic colpito da una borraccia all'Atp Roma: è un incidente, non un gesto di follia| Il video

Non si è trattato di un gesto folle, ma di un brutto incidente. Le immagini smentiscono che ci sia stata intenzionalità nell'episodio che purtroppo è capitato oggi, venerdì 10 maggio, agli Internazionali d'Italia a Novak Djokovic.

A colpire il campione serbo è stata una borraccia che è scivolata dallo zaino di un tifoso he si stava sporgendo dalle scale per avere un suo autografo. La borraccia, che non era legata allo zaino, è quindi caduta e ha colpito violentemente Novak che si è accasciato a terra.

Djokovic, che stava festeggiando la vittoria su Moutet, è stato immediatamente accompagnato negli spogliatoi dove è stato prontamente soccorso.