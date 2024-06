Super Djokovic rimonta Francisco Cerudolo al Roland Garros: Nole risorge e rimanda il sogno Sinner numero 1

Mai dare per battuto Novak Djokovic. Il campione serbo anche oggi, lunedì 3 giugno, negli ottavi di finale del Roland Garros 2024 si è reso protagonista di una fantastica e incredibile rimonta e al quinto set ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo conquistando, il passaggio ai quarti di finale del Major parigino e riuscendo a difendere la posizione numero 1 del ranking Atp dall'assalto di Jannik Sinner.

Per non farsi scavalcare deve arrivare almeno in finale e finora, come dimostrato nella notte di domenica 2 giugno contro Musetti e nella serata odierna, Djokovic sta facendo davvero di tutto per difendere la vetta del tennis mondiale.

Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-1 la partita sembrava aver preso per lui una piega assai brutta con le sconfitte nel secondo e nel terzo set, per 5-7, 3-6, dove aveva anche accusato un problema al ginocchio della gamba destra.

Gli interventi del fisioterapista e le evidenti difficoltà sembravano averlo costretto alla resa, ma Nole è riuscito a risorgere ancora una volta. Djokovic, dopo aver stretto i denti aggrappandosi al suo servizio, pareggia i conti con l'argentino 4-4 e rimette in parità il conto dei set (2-2) con il 7-5.

Nel quinto set Djoker spegne poi le speranze di Cerundolo e piazza il break decisivo sul 5-3 per poi andare a festeggiare con il 6-3, dopo 4 ore e 39 minuti di gioco, la sua vittoria numero 370 in un torneo dello Slam, superando Roger Federer, a 369, e stabilendo un nuovo record. Jannik Sinner dovrà ancora attendere per diventare il numero 1 al mondo.