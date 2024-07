Djokovic in finale a Wimbledon 2024: un bravissimo Lorenzo Musetti non basta

Si ferma in semifinale il bellissimo sogno di Lorenzo Musetti a Wimbledon 2024. Oggi, venerdì 12 luglio, il toscano che ha giocato una buonissima partita sul Campo Centrale dell'All England Club ma si è dovuto arrendere a un Novak Djokovic che ha fatto valere tutta la sua classe e la sua esperienza.

Sarà il campione serbo che in carriera ha trionfato in 24 tornei del Grande Slam e ha vinto sette Wimbledon a sfidare domenica 14 luglio Carlos Alcaraz per il titolo.

Djokovic giocherà la sua decima finale a Wimbledon in quella che sarà la sua prima finale di un torneo del Grande Slam quest'anno, la 37esima in carriera e andrà a caccia dell'ottava vittoria ai Champioships con cui eguaglierebbe Roger Federer.

Sarà la rivincita dello scorso anno quando a vincere un'epica finale in 5 fu proprio Carlos Alcaraz che dopo il successo al Roland Garros 2024 cercherà di centrare la doppietta. Lo spagnolo ha messo in mostra tutta la sua forma battendo nella prima semifinale Daniil Medvedev.

Lorenzo Musetti, 22 anni, ha lasciato il Campo Centrale di Wimbledon con il grandissimo applauso degli appassionati e la consapevolezza di aver fatto enormi passi in avanti e di avere il tempo dalla sua per crescere ancora. Il grande spettacolo sull'erba londinese prosegue nel weekend.

Domani, sabato 13 luglio, alle ore 15, Jasmine Paolini si gioca il titolo contro Krejcikova per diventare la prima italiana a vincere Wimbledon. Il sogno azzurro continua.

Paolini-Krejcikova, finale Wimbledon 2024: dove vederla in diretta

