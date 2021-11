Djokovic-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming della finale di Parigi-Bercy

Tutto è pronto sul campo principale di Parigi-Bercy dove tra poche ore si giocherà l’attesissima finale del Masters 1000. Come da pronostici sui campi indoor sul cemento francese si sfideranno il numero 1 e il numero 2 del seeding, Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Il tennista russo, vincendo agli US Open, ha infranto il sogno di Djokovic che era lanciatissimo verso la conquista del Grande Slam dopo aver vinto l’Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon.

Per metabolizzare quella sconfitta il numero 1 al mondo ha saltato alcuni tornei ed è rientrato nel circuito proprio al Masters 1000 parigino.

Questa finale sarà la prima attesissima rivincita, un prelibato antipasto delle Atp Finals di Torino, quando dal 14 al 21 novembre, i due saranno protagonisti tra gli 8 migliori giocatori del mondo per conquistare il titolo di Maestro.

ATP Parigi-Bercy: dove vederlo in tv e in streaming

La finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, che inizierà alle ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky (canale 205 Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW.

In chiaro, nell'ambito di un accordo con Sky, SuperTennis trasmette da lunedì 1 novembre ogni sera alle ore 23.00 (e in replica la mattina successiva alle ore 9.00) il ‘match of the day’ del Rolex Paribas Masters.