Musetti eliminato da Djokovic al Roland Garros 2024: il sogno azzurro sfuma sul più bello

Lorenzo Musetti sfiora l'impresa e si arrende a Novak Djokovic al terzo turno del Roland Garros 2024 dopo una battaglia avvincente che è durata più di 4 ore e mezza.

Il campione serbo, detentore del titolo del Roland Garros, Major che ha conquistato 3 volte nella sua straordinaria carriera dove spiccano 24 titoli Slam, alla fine ha avuto la meglio sul Philippe Chatrier, ma Musetti ha disputato una match a tratti sontuoso, in cui è stato capace di rimontare il set iniziale di svantaggio e di capovolgere la partita portandosi sul 2-1.

Nole, però, è uscito alla distanza e alla fine, sul più bello, dopo aver pareggiato 2-2, è riuscito ad aggiudicarsi l'incontro per 3-2 (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0).

Djokovic continua quindi il suo cammino nel Secondo Slam dell'anno e può difendere la posizione numero 1 del ranking Atp dall'assalto di Jannik Sinner. Per conservare la vetta dovrà arrivare almeno in finale.

Questa sera, non prima delle 20:15, Jannik scenderà in campo per gli ottavi di finale e affronterà il francese Corentin Moutet.