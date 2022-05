Roland Garros oggi in tv Djokovic-Nadal: dove vederla in diretta e in streaming

Oggi, martedì 31 maggio, a Parigi, gli amanti del tennis si apprestano a vivere un'altra giornata da non perdere. Nei quarti di finale del secondo Slam della stagione si sfidano Novak Djokovic, numero 1 al mondo e Rafael Nadal, la testa di serie numero 5, un classico della storia del tennis.

Roland Garros, Djokovic-Nadal: dove vederla in tv

Cresce l’attesa per il match tra Djokovic e Nadal, che è il quarto in programma dalle ore 12.00 sul campo Philippe Chatrier e si giocherà non prima delle ore 20.45, dopo il match che vede opposti Zverev e Alcaraz.

L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 0 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.