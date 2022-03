Djokovic escluso dagli Indian Wells e non potrà giocare neppure a Miami

Novak Djokovic, il serbo 'numero due' del tennis mondiale, non potrà giocare al Masters 1000 di Indian Wells e neppure a Miami perché bloccato dalle restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti per le persone non vaccinate contro il Covid-19. Djokovic, che aveva già saltato gli Australian Open di gennaio perché non vuole vaccinarsi, era stato incluso fino all'ultimo nel sorteggio di Indian Wells, che per gli uomini comincia proprio domani.

"Il Cdc (l'autorità sanitaria statunitense) ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti", ha annunciato lui stesso su Twitter.