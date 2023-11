Djokovic, esordio vincente con Rune alle Finals e nuovo record: finirà l'anno da numero 1 per l'ottava volta

Lo spettacolo alle Nitto Atp Finals 2023 non è mancato neppure nella sessione serale. Oggi, domenica 12 novembre, Novak Djokovic, vincitore della scorsa edizione e a caccia del suo settimo successo nel Torneo dei Maestri, ha dovuto lottare per 3 ore e 4 minuti prima di riuscire ad avere la meglio su Holger Rune, 20 anni che, alla sua prima partecipazione alle Finals, non ha mostrato nessun timore reverenziale nei confronti del maestro serbo.

Nole, 36 anni, ha dovuto lottare per 3 set, prima di poter assaporare la sua prima vittoria nel gruppo verde con il punteggio di 7-6(4), 6-7(1), 6-3. Un successo importantissimo visto che gli ha permesso di chiudere per l'ottava volta l'annata da numero 1 al mondo e gli farà raggiungere, entro il 20 novembre, le 400 settimane in carriera da numero 1.

Djokovic aveva chiuso la stagione da numero 1 nel 2011, nel 2012, nel 2014, nel 2018, nel 2020 e nel 2021 ed è il tennista che ha trascorso il maggior numero di settimane in assoluto al vertice della classifica mondiale (398), di cui 122 consecutive. Numeri che dimostrano la straordinaria longevità di un campione che è il tennista più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam con 24 successi in 36 finali: 10 Australian Open (record maschile), 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros e che quest'anno ha vinto 3 Slam, Australian Open, Roland Garros e US Open e ha portato a 40 il numero di trofei nei Masters 1000 grazie ai successi a Cincinnati e Parigi-Bercy.

Alla fine di questo memorabile incontro Nole ha detto: "Buonasera, grazie che siete rimasti fino a tardi. Apprezzo molto il supporto che ho a Torino e in Italia, grazie per la vostra presenza".

Poi commentato il gesto di stizza con cui ha rotto due racchette in un momento di tensione ha dichiarato: "Scusate bambini se ho rovinato due racchette, sono un uomo. La troppa tensione è venuta fuori, ma ho trovato il modo di vincere contro un avversario che ha giocato in modo incredibile. Ho capito subito che sarebbe stata lunga, avevo la pressione di chiudere quest'anno da numero 1 al mondo e questo ha contribuito. Tutte le volte che gioco contro Rune le partite durano due ore e mezza o tre ore, mi sembra di giocare contro uno specchio, lui è giovane, sono grato che mi ha lasciato vincere stasera", ha commentato.

Parlando della sua incredibile carriera, ha concluso: "Non permetto a me stesso di pensare alla storia. L'unico modo per avere successo per me è guardare avanti e pensare alla prossima sfida. Sono in un momento meraviglioso della mia carriera, ma devo continuare a lavorare se voglio rimanere con questi giovani".

Martedì 14 novembre sfiderà Jannik Sinner che ha vinto il suo incontro d'esordio contro Stefanos Tsitsipas. Sarà un match da non perdere.