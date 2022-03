Djokovic potrà giocare al Roland Garros

Da lunedì 14 marzo in Francia non sarà più necessario il pass vaccinale, l’equivalente francese del nostro super green pass e non sarà più obbligatorio l'uso della mascherina al chiuso, tranne che a bordo dei trasporti pubblici e nelle strutture mediche.

La situazione epidemiologica per l’emergenza Covid-19 sta migliorando e Oltralpe il primo ministro, Jean Castex, sta portando avanti un calendario di riduzione progressiva delle restrizioni.

Roland Garros 2022: Novak Djokovic potrà partecipare

Recentemente Novak aveva rilasciato un'intervista alla BBC dove aveva dichiarato di "non essere contrario alla vaccinazione, ma che il suo corpo è più importante di qualunque titolo".

Grazie a questi provvedimenti varati oggi, giovedì 3 marzo, sembra proprio che Novak Djokovic, potendo entrare liberamente in territorio francese senza obbligo di green pass, potrà difendere la vittoria conquistata lo scorso anno al Roland Garros contro Rafa Nadal. L'edizione 2022 dello Slam su terra battuta è in programma dal 22 maggio al 5 giugno, mentre il Masters 1000 a Montecarlo si disputerà dal 9 al 17 aprile.

Djokovic a inizio anno era stato espulso dall'Australia dato che non era in possesso del certificato di vaccinazione da Covid-19. Quest’anno ha partecipato sinora soltanto al toneo ATP 500 a Dubai dove è stato eliminato a sorpresa nei quarti da Vesely e ha perso la testa del ranking ATP dove è stato scavalcato da Daniil Medvedev.

Djokovic, che ha licenziato il suo vecchio allenatore Vajda, risulta attualmente iscritto ai Masters 1000 di Indian Wells e di Miami che sono in programma nel mese di marzo, ma difficilmente ci potrà andare visto che non è vaccinato.