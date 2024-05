Clamoroso all'Atp Roma 2024: Djokovic eliminato da Tabilo, il numero 1 al mondo fischiato agli Internazionali d'Italia

Finisce con una netta sconfitta in 2 set e con un doppio fallo che chiude definitivamente l'incontro. Oggi, domenica 12 maggio, gli Internazionali d'italia hanno perso un altro protagonista. Novak Djokovic, numero 1 al mondo, 6 volte vincitore in carriera sui campi del Foro Italico, è stato clamorosamente sconfitto a sorpresa da Alejandro Tabilo, numero 32 al mondo, in poco più di un'ora. Un'altra partita persa in modo decisamente inatteso, come quando venne battuto da Luca Nardi a Indian Wells.

Al cileno sono bastati 2 set, vinti per 6-2 6-3, per avere la meglio sul campione serbo che in questo 2024 non è ancora riuscito a vincere un titolo Atp. Djokovic, che aveva chiuso il 2023 con il trionfo alle Atp Finals di Torino e con la semifinale in Coppa Davis con la Serbia, battuta dall'Italia trascinata da Jannik Sinner, non ha ancora trovato la sua miglior condizione in questa annata.

Tabilo l'ha messo alle corde con aggressività di gioco e servizi di grande efficacia. Alla fine Djokovic, uno dei beniamini del Campo Centrale, è uscito tra i fischi per una prestazione deludente finendo così, nel peggiore dei modi, la giornata con cui tornava in campo dopo l'incidente con la borraccia d'alluminio che l'aveva colpito accidentalmente nei giorni scorsi scorsi. Un episodio su cui Nole aveva scherzato presentandosi alla successiva sessione autografi con un caschetto da ciclista in testa.

Il suo trono ora è decisamente insidiato e dovrà dare il massimo, a cominciare dal Roland Garros, se vorrà difenderlo.