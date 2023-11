Djokovic-Rune oggi, Atp Finals 2023: dove vederla in diretta tv

Inizia l'imperdibile settimana delle Atp Finals 2023. Oggi, domenica 12 novembre, al Pala Alpitour di Torino si disputano gli incontri del girone verde. Nella sessione serale, non prima delle ore 21.00, a scendere in campo saranno il numero 1 al mondo, il vincitore della scorsa edizione del Torneo dei Maestri, Novak Djokovic e Holger Rune, alla prima partecipazione al torneo riservato agli otto migliori giocatori della stagione.

Rune nella sua carriera vanta due vittorie contro Djokovic, lo scorso anno, agli Internazionali d'Italia e a Bercy, dove invece è stato sconfitto la scorsa settimana. Per entrambi sarà importante partire con il piede giusto visto che sono nel gruppo verde con Sinner e Tsitsipas.

Djokovic-Rune, Atp Finals 2023: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Djokovic e Rune delle Atp Finals 2023 si giocherà domenica 12 novembre nella sessione serale, non prima delle 21.00 e sarà trasmesso in diretta per gli abbonati da Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming a pagamento su SkyGo e NOW.