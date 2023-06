Roland Garros 20023, finale Djokovic-Ruud: dove vederla in diretta tv e in streaming 

Match da non perdere per gli amanti del tennis. Domenica 11 giugno Novak Djokovic e Casper Ruud si sfidano in finale al Roland Garros 2023. Il campione serbo vuole vincere il 23esimo Slam in carriera e centrare il secondo successo Major dell’anno dopo la vittoria dell’Australian Open.

Dall’altra parte della rete trova il norvegese che, dopo un inizio di stagione non all’altezza, sulla terra rossa ha nuovamente dimostrato di essere tra i migliori del mondo, centrando la sua secondo finale consecutiva a Parigi.

Roland Garros 2023, Djokovic-Ruud: gli orari e dove vederla in tv

La finale del Roland Garros 2023 tra Djokovic e Ruud si giocherà domenica 11 giugno alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN, e NOW.