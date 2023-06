Djokovic al Roland Garros 2023 con un oggetto misterioso attaccato al petto: “È il grande segreto della mia carriera”

Un particolare, al momento del cambio maglia, che non è passato inosservato. Ieri, mercoledì 31 maggio, Novak Djokovic ha avuto agevolmente la meglio nel secondo turno del Roland Garros 2023, superando Fucsovics. Ad attirare l'attenzione, però, è stata un'immagine.

Sul petto del campione serbo che a Parigi vuole centrare il 23esimo successo in uno Slam, ottenendo quella vittoria che terrebbe aperti i sogni di centrare in questa stagione il Grande Slam, c'è un oggetto misterioso, un dispositivo che ha immediatamente scatenato la curiosità di tutti.

Jim Courier, ex numero 1 del mondo, che ha vinto due volte al Roland Garros, intervistando a caldo Djokovic ha detto: "Avete mai visto Robert Downey Jr. e Novak Djokovic nella stessa stanza? Forse Novak e Iron Man sono la stessa persona".

Il parallelo Iron Man-Djokovic è proseguito anche in conferenza stampa con Djokovic che non si è sottratto e ha detto: ""Quando ero bambino mi piaceva molto Iron Man, quindi cerco di impersonare Iron Man".

Poi, però, in modo decisamente più serio ha aggiunto: "Dovete sapere che il mio team mi offre una nanotecnologia incredibilmente efficiente per aiutarmi a dare il meglio in campo. Questo è il più grande segreto della mia carriera".

Domani, venerdì 2 giugno, Novak Djokovic sfiderà Davidovich Fokina nel terzo turno del Roland Garros 2023.