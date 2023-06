Djokovic trionfa al Roland Garros: è il tennista più vincente di sempre

Il serbo ha battuto in finale l'olandese Casper Ruud in appena tre set ed entra nella storia. Raggiunge infatti il record di 23 tornei del grande Slam vinti superando Rafael Nadal: nella storia del tennis non c'è nessuno come lui.

Roland Garros 2023: Djokovic, storico trionfo

Djokovic, che ha vinto il secondo Slam quest'anno dopo il successo all'Australian Open 2023, tenendo intatta la possibilità di realizzare il sogno grande Slam, ha messo la parita sui suoi binari vincendo, dopo 1 ora e 22' di gioco, il primo set al tie-break (7-1), dopo aver recuperato da uno svantaggio di 3-0 e 4-1.

Nel secondo, complice l'occasione persa, Ruud cala e Djokovic vince 6-3, per poi chiudere il match vincendo per 7-5 il decisivo terzo set finale.

La vittoria al Roland Garros 2023, dopo il successo in semifinale contro Alcaraz, riporta Djokovic in vetta al ranking Atp. Da domani, lunedì 12 giugno, sarà nuovamente numero 1 al mondo. Djokovic ha scritto un'altra pagina di storia del tennis. La sensazione è che ce ne saranno presto altre.