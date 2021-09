US Open, Djokovic sfida Zverev: dove vederla in diretta tv e in streaming

Il numero 1 al mondo ai quarti di finale ha battuto il nostro Matteo Berrettini. Ora nella sua corsa verso il Grande Slam dovrà superare, in semifinale, il tedesco campione olimpico in carica

Novak Djokovic, nella sua corsa verso il Grande Slam, nella semifinale degli US Open trova Sascha Zverev. Il numero 1 al mondo, infatti, ha avuto nuovamente la meglio contro Matteo Berrettini. Il tennista romano, ha dato il massimo proprio come al Roland Garros, dove si arrese ai quarti di finale e a Wimbledon, dove venne sconfitto con onore soltanto in finale.

Alla fine del match Berrettini ha riconosciuto la superiorità attuale dell’avversario: “Chiunque dopo un primo set dopo quello che abbiamo giocato avrebbe pagato con un po’ di stanchezza. Lui invece ha preso energia da quel set, al momento non c’è molto che io possa fare. Da questa partita imparo molto e l’obiettivo è quello di essere pronto la prossima volta”.

Djokovic ha riconosciuto il valore di Berrettini, sottolineando la sua performance dopo aver perso il primo set. Da lì ripartirà per affrontare Sascha Zverev. Il campione tedesco, che ha vinto il torneo olimpico di Tokyo 2020, nei quarti di finale ha superato in tre set il sudafricano Lloyd Harris.

Harris ha una striscia di 16 vittorie consecutive e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha recentemente battuto Djokovic. I precedenti sono a favore di Djokovic (6-3).

Us Open, Djokovic-Harris: tv e streaming

La semifinale degli US Open tra Djokovic e Zverev è in programma per venerdì 10 settembre non prima dell’1.00 ora italiana. Il match, sarà trasmesso in diretta su Eurosport sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2.

Gli abbonati Sky hanno inclusi i due canali tv di Eurosport 1 e Eurosport 2 ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go. Gli US Open sono, inoltre, inclusi negli abbonamenti a DAZN, su Discovery+ ed in diretta streaming su Eurosport Player.

La partita, inoltre, potrà essere acquistata sulla piattaforma LIVENow al prezzo di 2.99 euro.