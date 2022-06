Camila Giorgi-Marino, Wta Eastbourne: l'orario e dove vederla in tv

Camila Giorgi è pronta a scendere in campo oggi, mercoledì 22 giugno, sull'erba inglese dell'Wta 250 di Eastbourne. La tennista di Macerata, che sta rifinendo la preparazione in vista di Wimbledon, trova sulla sua strada la lucky loser canadese Rebecca Marino, un'avversaria che sulla carta è ampiamente alla sua portata.

Wta Eastbourne, Giorgi-Marino: dove vederla in tv

Sarà possibile seguire l’ottavo di finale del Wta 250 di Eastbourne di oggi tra Camila Giorgi e Rebecca Marino in chiaro e tramite abbonamento. L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sarà il primo in programma alle ore 12.