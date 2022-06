Camila Giorgi- Viktoriya Tomova, Wta Eastbourne: dove vederla in tv

Camila Giorgi oggi, giovedì 23 giugno, è pronta a sfidare la lucky loser bulgara Viktoriya Tomova. La tennista marchigiana sta dimostrando una buona forma, incoraggiante in chiave Wimbledon.

Nel turno precedente ha battuto la spagnola Garbine Muguruza e ora può ambire alla semifinale. Affronterà un’avversaria abbordabile sulla carta, ma da non sottovalutare, visto che è reduce da due belle vittorie contro l’americana Rogers e la belga Flipkens.

Wta Eastbourne, Giorgi-Tomova: dove vederla in tv

Sarà possibile seguire il quarto di finale del Wta 250 di Eastbourne di oggi, giovedì 23 giugno, tra Camila Giorgi e Viktoriya Tomova in chiaro e tramite abbonamento. L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito dell’emittente e sull’App Supertennix, previo abbonamento (gratuito per abbonati FIT) e sarà il primo in programma alle ore 12.