Sonego-De Minaur, Atp Eastbourne: l'orario e dove vederla in tv

Un'altra battaglia attende Lorenzo Sonego. Il tennista torinese oggi, mercoledì 22 giugno, sull'erba di Eastbourne, dopo aver superato all'esordio il coriaceo James Duckworth, su cui ha avuto la meglio dopo aver annullato tre match-point, trova sulla sua strada, un altro australiano Alex De Minaur, che l'anno scorso lo superò in finale.

Sinora De Minaur ha sempre avuto la meglio. A Parigi-Bercy nei sedicesimi di finale vinse 6-3, 7-5, mentre l'anno scorso a Sonego fu fatale il tie-break del terzo set.

Atp Eastbourne, Sonego-De Minaur: dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 22 giugno, Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell'Atp 250 di Eastbourne affronterà Alex De Minaur. L'incontro sarà il primo in programma sul campo 2 e si disputerà quando in Italia saranno le ore 12.00.

L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà inoltre disponibile anche in streaming sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix a cui ci si può abbonare (il servizio è gratuito per i tesserati FIT). Anche Sky trasmetterà l'incontro per gli abbonati su Sky Sport Uno (dalle ore 15.00) e su Sky Sport Tennis.