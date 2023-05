Sinner, la delusione di Nicola Pietrangeli

La delusione per le eliminazioni dei tennisti italiani al Foro Italico è palpabile tra i tifosi azzurri e non può non coinvolgere un grande del nostro tennis come Nicola Pietrangeli. A LaPresse commenta così l'uscita più amara, quella di Jannik Sinner: "C'è delusione perchè erano finiti in una parte di tabellone favorevole. Ci si poteva aspettare la sconfitta di Musetti per mano di Tsitsipas, ma non quella di Sinner. Ma giocare così tanto può essere un fattore. Io credo che Jannik arriverà fra i primi sei al mondo alla fine dell'anno. A Roma ha sentito la pressione del giocare in casa, ma ha 21 anni è normale non essere ancora pronti a reggere questo peso", ha detto.

Pietrangeli ha poi detto la sua sui nomi nuovi che si stanno imponendo sulla scena del tennis: "In giro non è che ci sono ancora dei fenomeni, lo stesso Alcaraz ha dimostrato di essere umano e di commettere qualche errore. Per quanto riguarda Holger, invece, penso che il suo tipo di atteggiamento non piace a nessuno, ma non si può criticare per questo, perchè è il suo modo di giocare e di darsi la carica. Sia lui che Carlos sono ancora dei ragazzini e quindi hanno tutto il tempo per crescere e maturare", ha concluso.