Errani/Paolini oggi semifinale doppio Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

Giornata imperdibile per gli appassionati di tennis. Oggi, venerdì 7 giugno, al Roland Garros 2024 è in programma la semifinale di doppio tra Errani/Paolini e Kostyuk/Ruse.

Jasmine Paolini, ormai prossima a diventare la numero 7 al mondo, dopo aver ieri centrato la finale del torneo singolare travolgendo la 17enne russa Andreeva, ha l'opportunità, insieme alla romagnola Sara Errani con cui ha recentemente vinto gli Internazionali d'Italia 2024, di conquistare la finale anche del doppio.

Roland Garros 2024, semifinale Errani/Paolini-Kostyuk/Ruse: dove vederla in tv

La semifinale del Roland Garros 2024 tra Errani/Paolini e Kostyuk/Ruse è in programma oggi, venerdì 7 giugno, come secondo match dalle ore 11.Il Secondo Slam dell'anno è trasmesso su Eurosport e in streaming su Discovery+, Sky Go e Dazn.