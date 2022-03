Fabio Fognini è il tennista italiano più vincente: ha superato Adriano Panatta

La California è già speciale per Fabio Fognini. La vittoria al primo turno del torneo di Indian Wells contro lo spagnolo Pablo Andujar, ottenuta in rimonta (3-6 6-3 6-3), è speciale. Grazie a questo successo il tennista di Arma di Taggia, 34 anni, centra la vittoria numero 392 in carriera superando i 391 successi di Adriano Panatta.

Al termine dell’incontro ha commentato così: “Voglio ringraziare tutti voi fan, oggi è un giorno speciale: siamo entrati nella storia. Essere comparato a idoli che vedevo da piccolo in televisione fa enormemente piacere. Davvero grazie, continuate a seguirmi, io ce la metterò tutta", ha commentato.

Il ligure ha iniziato questa stagione nel migliore dei modi. All'Atp 500 di Rio ha vinto il doppio con Simone Bolelli e ha raggiunto la semifinale nel torneo singolare dove è stato battuto dalla stella nascente del circuito, poi vincitore del torneo, Carlos Alcaraz.

Fabio Fognini nella storia: superato Panatta

Ora Fognini, che ha messo ormai da parte da tempo le intemperanze del passato e ha trovato la stabilità con la compagna ed è felicemente sposato dal 2016 con l'ex tennista Flavia Pennetta con cui ha 3 figli, Federico, Farah e Flaminia, nata lo scorso novembre.

Fognini dopo questo traguardo non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sui social commenta così: “È una lunga storia... e non è ancora finita". Fabio, attuale numero 36 al mondo, vanta come best-ranking la nona posizione e come migliori risultati della sua longeva carriera la vittoria nel Masters 1000 a Montecarlo nel 2019 (unico italiano), la punta di diamante dei 9 tornei ATP conquistati e, negli Slam, i quarti del Roland Garros nel 2011.

In doppio ha vinto sei tornei Atp con la vittoria nel 2015 degli Australian Open con Simone Bolelli, l'unico successo di una coppia italiana in un torneo maschile del Grande Slam nell'era Open.

Il suo prossimo incontro nel torneo singolare nel Masters 1000 di Indian Wells è in programma domani. Sfiderà Nikoloz Basilashvili, la testa di serie 18 del torneo (orario d’inizio stimato alle ore 22.35, diretta su Sky e su Now).